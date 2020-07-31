TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya Doğu Akdeniz resti

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur
Bayram namazı sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir.' dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır" dedi.
Şentop, "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir" ifadesini kullandı.
Şentop, "Bayramlaşmada maske ve mesafe kuralına uyalım" dedi.
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