33 fezleke TBMM'de

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24 Şubat 2021 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 14:14:00

TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

Kaynak: DHA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Mustafa Şentop Meclis HDP
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