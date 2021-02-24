33 fezleke TBMM'de

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 14:14:00
TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var
Kaynak: DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.