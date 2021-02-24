33 fezleke TBMM'de

TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.