TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı.

Kurtulmuş, öğle saatlerinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile Zeyrek Mahallesi'ndeki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacağı 1245 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Kurtulmuş'a eşlik etti.

Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra oy pusulalarını alıp kabine geçen Kurtulmuş, "Hayırlı, uğurlu olsun." diyerek, zarfı sandığa attı.

Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini, seçim kampanyalarının demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında geçtiğini söyledi.

Adayların, siyasi partilerin Türkiye'nin her yerinde mitingler ve toplantılar düzenleyerek görüşlerini dile getirdiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu bir yerel seçim olduğu için adaylar özellikle yerel seçimde kendi ilçelerine ve illerine yapacakları hizmetleri seçmenleriyle paylaştılar. Bugün artık söz sırası seçmende." dedi.

Kurtulmuş, 61 milyonu aşkın vatandaşın Türkiye'nin her yerinde sandıklara giderek oylarını kullanacağını ve 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçeceğini dile getirerek, "Öncelikle seçimin bu ana kadar, geldiğimiz süreç içerisinde büyük bir olgunlukla geçmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ümit ediyorum ki bugün de Türkiye'nin her yerinde büyük bir güvenlik içerisinde, olgunluk içerisinde olaysız bir şekilde seçimler tamamlanır. Her seçimden sonra dünyaya söylediğimiz gibi, dünyada gerçekten fevkalade güçlü bir şekilde seçimlerini yapabilen ve güzel bir şekilde seçimleri sonuçlandırabilen önemli ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

Seçimin sonuçlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Seçilecek bütün yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclislerinin olduğu illerde il genel meclis üyelerine ve mahalle muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayırlı, milletin, vatanın evlatlarına en güzel şekilde hizmet edebilecek bir hizmet dönemi diliyorum. Seçimler hayırlı olsun. Seçimlerin sonucu demokrasi bakımından, Türkiye'nin geldiği demokratik olgunluğu göstermesi bakımından da inşallah hayırlı olacaktır. Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir, devam edecektir. Çünkü özellikle dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki gelişmeler bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini gösteriyor. Aslında bu seçimler bizim için bu anlamda da bir göstergedir. İçeride birliği, dirliği sağlayacak, beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde milli hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, seçimi İstanbul'da takip edeceğini, yarın Ankara'ya geçeceğini bildirdi.