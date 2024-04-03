VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı
Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanladı
Filistin, BM'ye tam üyelik hakkı kazanmak için bir kez daha başvurdu
Van Valiliği 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
03 Nisan 2024 Çarşamba 01:28:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 01:28:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın başarılı yapımcı yönetmenlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Numan Kurtulmuş Türker İnanoğlu taziye mesajı
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX