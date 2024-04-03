Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın başarılı yapımcı yönetmenlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
03 Nisan 2024 Çarşamba 01:28:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 01:28:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: AA
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı
- Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
- Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanladı
- Van Valiliği 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı
- Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
- Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı