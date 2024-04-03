TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın başarılı yapımcı yönetmenlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.