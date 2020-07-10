Tüm Türkiye'nin gözü Danıştay'da! Ayasofya kararı bekleniyor

Tarihi gün geldi çattı! Tüm Türkiye bu açıklamaya kilitlendi

Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi.

1500 yıllık mabedin 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulması bekleniyor.

DANIŞTAY SAVCISI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETMİŞTİ

Danıştay, Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında açılan davayı geçtiğimiz hafta görülmüştü. Danıştay Savcısı, temyiz duruşmasında davanın reddini istemiş ve "Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu'nca alınmıştır. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Ayasofya'yı açmak Bakanlar Kurulu'nun yani Cumhurbaşkanlığı'nın takdirindedir. Bu nedenle davanın reddi gerekir" diye görüş bildirmişti.

KARARIN BUGÜN AÇIKLANMASI GEREKİYOR

2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya yeniden cami olarak açılabilecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre; Danıştay'ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.

AK PARTİLİ YETKİLİLER: CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Dün İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan AK Partili yetkililer, merakla beklenen kararın cuma günü açıklanacağını söylemişti. Yetkililer, Ayasofya'nın "müze" statüsünün kaldırılmasını beklediklerini dile getirmişti.