Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, Hassan'ı Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Tanzanya'da 14 Nisan'da meydana gelen sel ve heyelan felaketiyle, Arusha'da yaşanan trafik kazasında 8 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Tanzanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, 2017 yılında ziyaret ettiği Tanzanya'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Tanzanya'dan ülkemize cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/JBFRZ207e1 — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

- "TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



İlişkilerin karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar da gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Forumu, bu açıdan önemli bir adım olacaktır."

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyona dolar seviyesine ulaştı. pic.twitter.com/XV3qS9u8cF — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk firmalarının Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendiğini belirtti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Türk firmaları Tanzanya'da bugüne kadar 6.4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi. pic.twitter.com/TOGFz6Luo9 — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

Tanzanya'nın Türk müteahhitlerince üstlenilen toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, Sahraaltı Afrika'da ise birinci ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Firmalarımız Tanzanya'da demiryolu inşaatı ve modernizasyonu, tersane ve gemi inşaatı, yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için bir iftihar vesilesidir." diye konuştu.

İstişarelerinde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarına ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmayan Türkiye, bu alandaki tecrübelerini dostlarıyla paylaşmaya da önem vermiştir. Tanzanya'nın kendi güvenliğini sağlamada atacağı adımlara yardımcı olmaktan da memnuniyet duyacağımızı belirttim. FETÖ ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Tanzanya'da Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. İnşallah bu ziyaret sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz. Bu minvalde iki ülke kurumları arasındaki eşgüdümün daha da geliştirilmesi gerektiği aşikardır. Dışişleri bakanlarımız düzenli siyasi istişarelerin yürütülmesi noktasında yüksek düzeyli diyalog mekanizmasını başlatacak adımları atmaya karar vermişlerdir."

- "VAHŞET KARŞISINDA ATILABİLECEK ADIMLARI ELE ALDIK"



Afrika kıtasının gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu belirten Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, Afrika açılımının kıta ülkeleri tarafından muhabbetle karşılandığını görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaretten eğitime, tarımdan sağlığa her alanda kıta ile ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Uluslararası platformlarda Afrika'nın sesinin daha çok duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızın Afrikalı kardeşlerimiz ve dostlarımız nezdinde yankı bulması, doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Tesis ettiğimiz bu samimi ilişkiler, Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizlere karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve sivil 34 bin Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi, 75 bin kardeşimiz yaralandı. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız."

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): (Gazze'de) Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. pic.twitter.com/vMKJm0FSTb — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

- "KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, sonrasında ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesine dönük adımların hemen atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir." dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. pic.twitter.com/pQdMf1g0nY — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, bugünkü görüşmelerin ve imzalanan 6 anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, başta Tanzanya olmak üzere kardeş Afrika'ya selamlarını gönderdiğini belirtti.