VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
27 Temmuz 2023 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:48:00

Tankerden gaz sızıntısı ve koku ihbarı AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kocaeli'de tankerden gaz sızıntısı ve koku olduğu yönünde ihbar verilmesi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Tankerde incelemeler yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi'nde tankerden gaz sızıntısı ve koku olduğu yönünde ihbar verildi.

İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yapmaya başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.

AFAD ekipleri tanker üzerinde ölçümler yaptı. Normalde motor yağı yüklenen tankerin içinin boş olduğu tespit edildi. Ekipler, yapılan ölçüm ve incelemelerin neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Etiketler : AFAD ekipleri Kocaeli İzmit ilçesi
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX