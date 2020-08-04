Suriye'de görevli Mehmetçik Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlaşmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladığı anlar yer aldı.
Komutanları tarafından bayramları tebrik edilen askerlerin, Suriyeli çocuklara çikolata ikram ettiği görüldü.
Gece-gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan Kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakârca görev yaptıkları İdlib’de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti. pic.twitter.com/TGnuuaechL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2020
Paylaşımda "Gece gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti." mesajına yer verildi.
- Bahçeli'den İnce yorumu: CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz
- FETÖ'nün sırları ByLock yazışmalarından çıktı! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgütü böldü
- Türkiye çalışmalara hız verdi! Milli Muharip Uçak için tarih verildi
- Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanacak
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- Suriye'de görevli Mehmetçik Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı