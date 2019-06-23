Suriye sınırında PYD/PKK'lı 4 terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yurda girerken yakalanan teröristler, sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinden bir grup teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
(AA)
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