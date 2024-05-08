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08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:44:00

Rizeli minik Picassolar

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Rize'de yaşayan 5 yaşındaki Kerem ve Beren Baş isimli ikiz kardeşler bir yaşında resim çizmeye başladı. Evin duvarlarını boyayarak resme başlayan ikizler, doğada gözlem yaparak pastel boya ile tuvale yansıttıkları resimleri kurdukları atölyede akrilik boyalarla renklendiriyor. İkiz kardeşler bugüne kadar 22 tane çalışmasını atölyelerinde sergiliyor.

İkiz ressamların en büyük desteklerini ailelerinden almasıyla birlikte büyüdüklerinde 'Picasso' gibi ünlü birer ressam olmak istiyorlar. İki kardeşin 1 yaşından itibaren boyama yağmaya başladığını ifade eden baba Halil Baş, "Kerem ile Beren 1 yaşından itibaren oyunla resim yapmayı öğrendiler. Fırçalarla, kalemlerle oynayarak boyamayı öğrendiler. Bir sabah kalktık. Evin duvarına onları resim çizerken gördük. Eşimle beraber görünce çok şaşırdık. Önce şaşırdık ama onları sonrasında destekledik. Duvar resimleri ardından küçük kağıtlara resim yapmaya başladılar. Daha sonradan büyük resim kağıtlarına ve en sonda büyük tuvallere yansıttılar. Doğayı izleyici bir şekilde tuvale yansıtıyorlar. Daha sonrasında atölyemize geliyoruz. Atölyemizde akrilik boya ve yağlı boyayla resimlerini son aşamaya getiriyorlar. Çocuklar atölyede zaman geçirirken çok mutlu oluyorlar. Renklerin içinde kayboluyorlar. Onlar için bu atölyeyi açtık" şeklinde konuştu.

Çocukların resim yapmaya başladıklarını gündelik hayattan tamamen uzaklaştığını belirten Halil Baş, "Resim yaparken çocuklar gündelik hayattan tamamen uzaklaşıyor. Renklerin içine ciddi manada dalıyorlar. Resimlerine odaklanıyorlar. Buradayken çocuklar kendilerini bambaşka hissediyor. Çıktıktan sonra da aynı şekilde. Kızım Beren, oğlum Kerem'e göre daha yetenekli. Kıyaslama yapmıyorum. İlerde büyük bir ressam olmalarını isterim. Picasso'nun şöyle bir sözü var, 'Rafael gibi resim yapmak 1 yılımı aldı. Bir çocuk gibi resim yapmak ise bir ömrümü aldı' diye. Çocuk gibi resim yapabilmek çok zor. Çünkü onlar kaygılardan uzak kendilerini ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Büyüyünce ressam olmak istediğini vurgulayan minik ressam Kerem Baş, "Beren'in ikiz kardeşiyim. 5 yaşındayım. Rize'de yaşıyorum. En sevdiğim kitabın ismi nokta. Çünkü içerisinde herkesin resim yapabileceğini anlatıyor. Vaktimizin çoğunu atölyede çalışarak, oynayarak geçiririz. Renklerin içerisinde kayboluyorum. Çok mutlu oluyorum. Büyüyünce ben ressam olacağım" derken, Beren Baş ise, "5 yaşındayım. Rengarenk kelebekler ve Gökkuşağı çizmeyi çok seviyorum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Etiketler : rize çocuk resim
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