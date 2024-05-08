Lösemiyi yendi gönüllü elçi oldu

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Elif Naz Holoğlu (21), okuldaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemi ile mücadelesini, üniversite kürsüsünde gözyaşları içinde anlattı.

LÖSEV'in gönüllü elçiliğini yaparak, ilik bağışı için çağrıda bulunan Elif Naz, doktorların ışın tedavisi nedeniyle kendisine okuyamayacağını söylediğini belirterek, "Ben ortaokula başladığımda, okuma yazmayı kendim öğrendim. Bu süreçte çok zorlandım ve arkadaşlarım tarafından çok fazla zorbalığa uğradım" dedi.