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08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:45:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:45:00

Lösemiyi yendi gönüllü elçi oldu

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6 yaşındayken lösemiye yakalanan, ortaokulda okuma-yazmayı öğrenen üniversiteli Elif Naz, LÖSEV'in gönüllü elçisi oldu.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Elif Naz Holoğlu (21), okuldaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemi ile mücadelesini, üniversite kürsüsünde gözyaşları içinde anlattı.

LÖSEV'in gönüllü elçiliğini yaparak, ilik bağışı için çağrıda bulunan Elif Naz, doktorların ışın tedavisi nedeniyle kendisine okuyamayacağını söylediğini belirterek, "Ben ortaokula başladığımda, okuma yazmayı kendim öğrendim. Bu süreçte çok zorlandım ve arkadaşlarım tarafından çok fazla zorbalığa uğradım" dedi.

Etiketler : lösemi gönüllü elçi
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