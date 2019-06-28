28 Haziran 2019 18:51 | Cuma
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
İdlib'te Katil Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırısı sonrası sınırda hareketlilik arttı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
YAYLADAĞI'NDAN GEÇTİLER
Çeşitli bölgelerden Hatay’a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Yayladağı ilçesinden geçti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
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- Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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