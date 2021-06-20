Sözde üst düzey terörist itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın sözde "Botan Eyalet Sorumlusu" Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, itiraflarda bulundu. Şişman, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil savaş teknikleri karşısında, terör örgütünün eylem kabiliyetinin sıfıra indiğini söyledi. Şişman, Türk İHA ve SİHA'larının yanı sıra yeni teknikler karşısında ağır darbeler yiyen örgütün dağıldığını anlattı.

Akşam'ın haberine göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Eren-10 Besta Operasyonu'nda yaralı olarak yakalanan Şişman tedavisinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ŞEFKAT GÖSTERİLDİ

"Operasyon esnasında çıkan çatışmada ağır bir şekilde yaralandım. Aşırı kan kaybetmekten ve yaralarımın ağır olmasından dolayı bilincimi yitirmiş durumdaydım. Eğer bugün hayattaysam, hayatta kalmam için çaba veren bütün insanların sayesindedir."

HAREKAT KABİLİYETİ BİTTİ

"Örgüt büyük ölçüde kitle desteğini kaybetmiş durumdadır. Hareket kabiliyeti sıfıra inmiş durumda. Hareket edemeyen, eylem yapamayan orta kademe ve savaşçı yapısı örgüt tarafından ciddi düzeyde eleştirilmektedir. Artık savaşla bu işin sonuçlanmayacağı, örgütün söylediği gibi başarı da kazanılmayacağı, bütün arkadaşlar tarafından bilinmektedir, görülmektedir. Bu nedenle bundan sonraki süreci her arkadaş daha doğru değerlendirmeli, daha iyi düşünmeli, kendisi için, ailesi için doğru bir karara gitmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar yürütülen savaş hiçbir arkadaşa kazandırmadı, bölge insanına kazandırmadı, bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim için hiçbir faydası olmadığını gördüm. Bütün arkadaşlar da benim gibi düşünüyor. 11-12 yaşta, çocuk yaşta örgüte katılımım oldu. Katılım yapmadan önce mahallede arkadaşlarımdan biri Tatvan'a gezmeye, pikniğe gideceğimizi bize söyledi. Bizi örgüte katan kişi daha sonra aldığımız duyumlara göre gidip evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş."

DIŞ GÜÇLERİN OYUNUNA GELME

"Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Dış emperyalist güçlerin ve diğer farklı güçlerin oyunlarına gelmeden bin yıllık tarihi geçmişimizi düşünerek, daha önceki oyunları boşa çıkardığımız gibi şimdi de var olan oyunları boşa çıkarabilecek bilinç, anlayış ve erdemlikte olduğumuzu düşünüyorum."

ÇÖZÜM SÜRECİNİ ÖRGÜT BOZDU

"2012-2015 yılları arasında çözüm süreçleri başlatıldı. Bu süreçler gerek örgüt gerek bölge halkı için, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için tarihi bir fırsattı. Ama örgüt yine dış güçlerin oyunlarına gelerek bu süreci bozdu ve zarar gören yine buradaki insanlar oldu."

ÇOCUKLARINI GERİ İSTİYORLAR

"Örgütün yanlışlarını gören kitle daha önce vermiş olduğu desteği kesti. Çocuklarını daha önce örgüte gönderen insanlar değil çocuklarını gönderme, örgütteki çocuklarını nasıl geri getireceğiz diye çabalar içine girdiler."