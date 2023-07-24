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24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:18:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:18:00

Sörf aşkı

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Çocuk yaşında ailesiyle sahilde dolaşırken gördüğü sörfçülerden etkilenen çoban, kulübe gidip sporcuları izledi. Kendine tahta alıp fırsat buldukça antrenman yaptı ve Türkiye 4'üncüsü oldu.

Çocuk yaşında ailesiyle sahilde dolaşırken gördüğü sörfçülerden etkilenen çoban, kulübe gidip sporcuları izledi. Kendine tahta alıp fırsat buldukça antrenman yaptı ve Türkiye 4'üncüsü oldu.

15 YAŞINDA BAŞLAYAN SEVDA

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde çobanlık yapan 19 yaşındaki Süleyman Pehlivan, 4,5 yıl önce ailesiyle sahilde dolaşırken sörf yapan sporcuları gördü. İlgi duyan Pehlivan, sörf kulübüne giderek, burada sporcularla tanıştı. Bir süre onları izleyen Pehlivan, daha sonra kendisi de sörf tahtası alarak denize atladı. İlk denemesinde büyük heyecan duyan Pehlivan, bu sporu öğrenebilmek için büyük emek harcadı.

HAYVANLARI KAPATIP SÖRFE GİDİYOR

Hem çobanlık hem de sörf yapan Pehlivan, ilk etapta babası karşı çıksa da Karadeniz Sörf Festivali'nde 2'nci, Türkiye Şampiyonası'nda ise 4'üncü olarak, ailesinin de desteğini arkasına aldı. Pehlivan, "Profesyonel bir kariyer istiyorum. İşim bittikten sonra hayvanları kapatıp hemen sörfe kaçıyorum. Akşam burada işim bittikten sonra yine hayvanları otlatarak, eve geri götürüyorum" diye konuştu.

Pehlivan, uluslararası arenalarda ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırabilmeyi hedefliyor.

Etiketler : sörfçülerden etkilenen çoban sörf Kandıra İlçesi Süleyman Pehlivan
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