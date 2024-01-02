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Son kullanma tarihi geçen ürün satan marketlere ceza
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02 Ocak 2024 Salı 18:47:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 18:47:00

Son kullanma tarihi geçen ürün satan marketlere ceza

Kaynak: İHA

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Zonguldak Belediyesi 18 markete yaptığı denetimlerde 2 markete kasa reyon etiket uyuşmazlığı ve 2 markete de tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uyguladı.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Ekipler 18 markette yaptığı Market İşletmeleri denetiminde 2 markete kasa reyon etiket uyuşmazlığı ve 2 markete de tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uyguladı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince 02.01.2024 tarihinde Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan 'Market İşletmeleri''denetimleri neticesinde toplamda 18 market işletmesi denetlenmiş olup, 2 market işletmesinde kasa-reyon-etiket uyuşmazlığı ve 2 market işletmesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz edildiğinden Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiş olup, ayrıca denetlenen işletmelere genel kurallara riayet edilmesi gerektiği ve eksik hususların tamamlanması konularında uyarılarda bulunulmuştur."

Etiketler : kasa etiketi tarihi geçmiş ürün denetim
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