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21 Mayıs 2024 Salı 11:28:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 11:28:00

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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