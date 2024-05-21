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21 Mayıs 2024 Salı 10:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 10:45:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarından koparılmalarının 160'ıncı yılında, Çerkes kardeşlerimizin hüznünü derinden hissediyorum. Sürgün sırasında hayatını kaybeden masumları rahmetle anıyor, geride kalan torunlarının dinmeyen acılarını paylaşıyorum. İnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız."

Etiketler : numan kurtulmuş büyük çerkes sürgünü anma mesajı
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