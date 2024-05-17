En çok sevilen nostaljik diziler
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
Son zamanlarda sosyal medyada çok popüler olan "O mu, bu mu?" seçimlerini diziler özelinde biz de hazırladık. Editörlerimizin cevaplarını çok merak ettiğimiz yeni serimizin konusu her hafta değişecek.
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