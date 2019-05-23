23 Mayıs 2019 15:21 | Perşembe
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harektları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harektları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. " denildi.
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