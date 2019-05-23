Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harektları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu. " denildi.