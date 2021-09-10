10 Eylül 2021 Cuma 08:57:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 09:04:00
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi... Mardin Artuklu'da büyük operasyon
Son dakika haberleri... Mardin Valiliği açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Valiliği açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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