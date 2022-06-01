VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten suikast timine operasyon!
itiraf etmek zorunda kaldı
İçişleri Bakanlığından Kovid-19 salgınıyla ilgili 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İngiltere, göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacak
DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldü
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Haziran
MS belirtileri herkeste aynı değil
İlaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın
Emziren annede kanser riski azdır
Beyaz Saray: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
Macron, Ukrayna'daki tahıl için: Türkiye önemli bir rol üstlendi
İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
Biden, Fed Başkanı ile yükselen enflasyonu görüştü
ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferi iptal edildi
TBMM'de 'İhracat Teklifi' mesaisi
Ayı saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu
AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor
'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
01 Haziran 2022 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 07:27:00

Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ercan Özcan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ortamandıra Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Abdullah Özcan, annesi Seval Özcan, kardeşi Silvan Can Özcan ve yakınlarını askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özcan amcası Emrah Özcan, gazetecilere, yeğeninin yeni aldığı arabayla ailesine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Evli olan şehit Özcan'ın, Atilla ve Seval adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Özcan'ın (29) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene 5 yaşındaki kızı Seval ve 3 yaşındaki oğlu Atilla ile katılan şehidin eşi Zehra Özcan, şehidin kıyafetlerine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzunda dualarla taşındığı askeri uçakla memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve vatandaşlar katıldı.

MSB'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan mesajda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 31 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Özcan'ın fotoğrafına yer verildi.

Etiketler : Siirt PKK Yaralı askerler Ercan Özcan
Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş
Pijamalı performans

Pijamalı performans
13 yıl sonra yeniden

13 yıl sonra yeniden
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli
Mahkemeden ret

Mahkemeden ret
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Psikolojik şiddet gördüm

Psikolojik şiddet gördüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX