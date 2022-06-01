Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ercan Özcan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ortamandıra Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Abdullah Özcan, annesi Seval Özcan, kardeşi Silvan Can Özcan ve yakınlarını askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özcan amcası Emrah Özcan, gazetecilere, yeğeninin yeni aldığı arabayla ailesine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Evli olan şehit Özcan'ın, Atilla ve Seval adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Özcan'ın (29) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene 5 yaşındaki kızı Seval ve 3 yaşındaki oğlu Atilla ile katılan şehidin eşi Zehra Özcan, şehidin kıyafetlerine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzunda dualarla taşındığı askeri uçakla memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve vatandaşlar katıldı.

MSB'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan mesajda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 31 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Özcan'ın fotoğrafına yer verildi.