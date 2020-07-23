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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:07:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 10:07:00

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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