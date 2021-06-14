  • BIST
    1454.25
  • Dolar
    8,4814
  • Euro
    10,2820
  • Altın
    508,2210
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de koronavirüs aşılaması: En yüksek günlük doza ulaşıldı
AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı!
Kanada'da 4 Müslümanı öldüren saldırgan 'terör' suçundan yargılanacak
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak
Kemaliye UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmek istiyor
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik
Başkan Erdoğan ile Biden arasında sohbet
ABD-AB arasında kritik Türkiye görüşmesi
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
14 Haziran 2021 Pazartesi 22:29:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 00:08:00

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran 2021 Salı günü itibariyle Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
Bergen'i iznim olmadan çekemezler

Bergen'i iznim olmadan çekemezler
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!
Filistinli çocuklara yardım eli

Filistinli çocuklara yardım eli
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER