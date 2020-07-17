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17 Temmuz 2020 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 23:00:00

Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Uluslararası alanda önemli bir adım

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TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, "Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorusu üzerine TBMM Başkanı Şentop, ''Bununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı. Açıklanan takvim dahilinde, bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada birçok çalışmalar, faaliyetler, açılışlar, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek. Hayırlı olsun inşallah'' yanıtını verdi.

"ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "tarihi bir karar" olarak değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

"Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum.''

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