Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün nerede gerçekleşeceğini açıkladı
Kaynak: TRT Haber
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün Adana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
2018 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST'e, 2024'te ev sahipliği yapacak il belli oldu. Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
TEKNOFEST 2024 ADANA'DA!
Uzaklarda Arama!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 12, 2023
TEKNOFEST 2024 ➤ ADANA'da... ��
Detaylı bilgi için @Teknofest sosyal medya hesaplarını takipte kalın. https://t.co/dzt2v0LvcI
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