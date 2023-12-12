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12 Aralık 2023 Salı 19:55:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 19:55:00

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün nerede gerçekleşeceğini açıkladı

Kaynak: TRT Haber

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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün Adana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

2018 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST'e, 2024'te ev sahipliği yapacak il belli oldu. Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

TEKNOFEST 2024 ADANA'DA!

Etiketler : SelcukBayraktar TEKNOFEST2024 Adana
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