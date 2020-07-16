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16 Temmuz 2020 Perşembe 23:29:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 23:48:00

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk şirketlerinin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının programa 600 milyon dolar maliyetin yanı sıra uçak başına 7 ile 9 milyon dolar ek maliyet çıkaracağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SETA’nın Washington şubesinin düzenlediği bir panelde Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin S-400'ler konusunda kaygılarını eleştiren İsmail Demir, "Türkiye'nin başından beri bırakın F-35 programını, kendi silah sistemlerini de korumak adına bu sistemleri (S-400) tek başına çalıştıracağını anlattık.” dedi.

ABD’ye her türlü kaygılarını gündeme getirmesini ve Türkiye’nin bu kaygıları gidermek için gerekli ortak çalışmaya hazır olduğunu söylediklerini kaydeden Demir, Rusya’nın de kendi S-400 sistemlerinin verilerine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini ve Türkiye’nin bu sistemleri korumayı vaat ettiğini belirtti.

DEMİR, ŞUNLARI KAYDETTİ:

“Bilgi hırsızlığı veya adına her ne diyorsanız gelin oturup bunu konuşalım, F-35 veya diğer herhangi bir şeye yönelik risk veye bilgi sızıntısı konuları üzerine çalışalım dedik. Bunu defalarca teklif ettik. Onların (ABD'liler) yaklaşımı ise ‘riski biliyoruz, bu konuda yüzde yüz eminiz, bu konuda ikna olmuşuz’ şeklindedir. Ancak bizi ikna etmeye çalışmıyorlar. Buna ihtiyaç da duymuyorlar. Bizi ikna etmek için bizimle çalışmak da istemiyorlar.”

Türkiye’nin F-35 ortağı olarak F-35’e zarar gelmesini istemesini varsaymanın mantıksız olduğunu belirten Demir, ABD ile Türkiye’nin birlikte çalışması konusunda halen geç olmadığını ancak herhangi bir diyalogun bulunmadığını, Washington’un konuşmaya kapalı olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisinin F-35 programı kapsamında tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini anlatan Demir, Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılmasının sadece bu şirketlere değil aynı zamanda tüm program ortaklarına bir ceza olduğunu ifade etti.

F-35'TEN ÇIKARILMASI TÜRKİYE’Yİ CEZALANDIRMAK MI?

Türk şirketlerinin çıkarılması ile yaşanacak gecikmenin yanı sıra bunun programa 600 milyar dolara mal olacağını belirten Demir, "Kendi hesaplamalarımıza göre şirketlerimizin çıkarılması ile her bir uçağın maliyetinde 7 ile 9 milyon dolar civarında bir artış olacak. Bunun nedeni nedir? Türkiye’yi cezalandırmak mı? Tamam ama tüm program bunun bedelini ödüyor. Bunun arkasında nasıl bir mantık var anlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Türk şirketlerinden bir yıl içinde üretimden çıkaracağını açıkladığı halde Türkiye’nin üretimi durdurmadığını ve siparişler geldikçe tedariğe katkı sağladığını vurgulayan Demir, üçünü taraf ülkelerin bile Türkiye ile bu parçalar için Türk şirketleri ile iletişime geçtiğini ifade etti.

NATO İTTİFAKI İÇİN KRİTİKTİR

Türkiye, F-35 programı için bin civarında parça üretiyor ve Pentagon geçen haftalarda Türk şirketlerinin 2022 boyunca da program için parça tedarik etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Aynı panelde değerlendirmelerde bulunan ABD’nin Eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı James Stavridis ise "Türkiye’nin coğrafi konumu NATO ittifakı için kritiktir, bu yüzden Türkiye’nin ABD için de oldukça önemlidir." dedi.

Türkiye’nin silah sanayisinin özellikle de insansız araçlar başta olmak üzere güçlü savaş sistemlerini üretme konusunda büyük başarı gösterdiğini anlatan Stavridis, "Türkiye, bugün eriştiği askeri güç ve kapasitesi ile de NATO’nun savaş gücü açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesi konusunda umutlu olduğunu belirten Stavridis, iki ülke arasında bazı taktiksel farklılıkların olduğunu ancak stratejik ilişkiler konusunda iki tarafın da birbirinin önemini anlaması gerektiğini dile getirdi.

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