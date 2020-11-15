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15 Kasım 2020 Pazar 14:21:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 14:21:00

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazır

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli imkanlarla üretilen, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veren EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi. 

Demir, "EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, 2 saniye içinde, silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK’nın envanterine girmeye hazır hale geldi" ifadesini kullandı.

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