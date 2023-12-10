Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik birimleri tarafından yapılan operasyonlarda 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya yönelik mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik birimleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 43 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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