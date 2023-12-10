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10 Aralık 2023 Pazar 16:21:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 16:21:00

Sakarya Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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Sakarya'da etkili olan yağış sonrasında Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri taştı. Birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin taşması neticesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Tuzla, Hürriyet, Manavpınarı ve Akkum mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı. Ekipler, yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Nehir kenarındaki işletmesinin bir bölümünün sular altında kaldığını aktaran Selman Yümnü, "Yağmurlar sebebiyle sabah uyandığımızda nehrin 3 metre kadar yükseldiğini gördük. Şu anda çiftliğimizin bir kısmı sular altında kaldı ve gerekli tedbiri aldığımız için herhangi bir mal kaybımız yok. Sadece yağışların devam etmesi ve suyun yükselmesinden endişeliyiz" dedi.

Etiketler : Sakarya taşkını Karasu sel tarım arazisi
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