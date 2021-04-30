Bakan Koca duyurdu: Onay verildi...

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30 Nisan 2021 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 17:25:00

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Sputnik V aşısına onay verildi

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Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca sağlık bakanı sputnik v aşısı koronavirüs
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