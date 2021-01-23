Sağlık Bakanı Koca açıkladı... 'Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 1 milyon 200 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşılandığı bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşılandığı bildirdi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu."
1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021
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