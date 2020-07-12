  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bini geçti
42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor
3 PKK'lı terörist SİHA'larımızın desteğiyle artık etkisiz...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak!
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
Barcelona'da Griezmann sakatlandı
Operasyondan dönen jandarmaya kurbanlı karşılama
Bakan Kurum'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye mesajı
İstanbul'da jandarmadan sahil bantlarında denetim
Ömer Çelik: Ayasofya'nın evrensel mirası korunacak
Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı
Balıkesir'de korkutan deprem!
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan flaş açıklama: Terör örgütlerinin devri kapandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı maske uyarısı
Terör örgütü PKK'nın son çırpınışları! Bakın hangi yalana sarıldılar
Papa'dan Ayasofya açıklaması: Acı çekiyorum...
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi
Sisi'nin kuklası El Ezher 'Ayasofya'dan rahatsız
İsrail'de ikinci dalga! Kovid-19'da aktif vakalar iyileşen sayısını geçti
Türkiye'den M60T hamlesi: Dünyada üç ülkeden biri haline geldik
Van Gölü'nden acı haber: Ölü sayısı 21'e yükseldi
Bakanlık açıkladı! 182 bin tarla, 154 bin arsa
12 Temmuz 2020 Pazar 15:21:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 15:21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı maske uyarısı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden üçü maskesini burnunu kapatmayacak şekilde takmış olan beş kişinin fotoğrafını paylaşarak salgına karşı uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıkları görüldü.

''VİRÜS, KARŞI KARŞIYAYKEN VE YAN YANAYKEN DE GEÇEBİLİR''

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER