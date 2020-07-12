Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı maske uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden üçü maskesini burnunu kapatmayacak şekilde takmış olan beş kişinin fotoğrafını paylaşarak salgına karşı uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıkları görüldü.
''VİRÜS, KARŞI KARŞIYAYKEN VE YAN YANAYKEN DE GEÇEBİLİR''
Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.
Bu karede, salgına karşı ÖN PLANDA 5 KİŞİYİZ. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar. pic.twitter.com/LRuvfVjaH2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020
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