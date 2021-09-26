26 Eylül 2021 Pazar 19:26:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 19:26:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 salgınında son durumu açıkladı... İşte 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.