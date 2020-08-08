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08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:52:00

Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı!

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Türkiye'de son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1082 artarak 222 bin 656'ya yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.Sağlık Bakanı Koca: "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi."Bakan Koca: "Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok."

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