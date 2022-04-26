VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Türkiye artık vatandaşlarını afetlere teslim etmiyor
Gazprom, Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu "teyit" etmedi
'S-400'lerin ikinci partisinin alımı gündemde'
ABD'de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
'Türkiye, Ekvador'un BMGK'ye üyeliğini destekleyecektir'
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak
Türkiye'de 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
Rusya, Polonya'ya gaz arzını askıya aldı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit sayısı 3'e yükseldi
Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakereleri başladı
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Biden 78 kişiye özel af çıkardı
TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da
Siyasetçi ve diplomatlardan ABD ile İran'a 'esneklik' çağrısı
Yeni rota Türkiye!
İBB'den pes dedirten yolsuzluk!
TEKNOFEST Azerbaycan için Geri Sayım Başladı, Son 30 Gün
Başkan Erdoğan maske kararını açıkladı
Sınırları zorlayan rolleri seviyor
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Bozkır delicesi 2 yılda 13 ülkeyi dolaştı
26 Nisan 2022 Salı 23:55:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 23:55:00

'S-400'lerin ikinci partisinin alımı gündemde'

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.

ATAK'LARIN İHRAÇ BAŞARISI

ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.

HÜRJET VE TCG ANADOLU ENTEGRASYONU

Anadolu Gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor.

Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. Tabii mühendislerimiz de gün sayıyorlar.

Etiketler : s 400 türkiye savunma sanayi İsmail Demir rusya
Teklisinin yapımcısı

Teklisinin yapımcısı
Aile toplantısı

Aile toplantısı
Herkesin psikoloğu olmalı

Herkesin psikoloğu olmalı
Gençlik dizisinde

Gençlik dizisinde
Hamilelik güzel geçiyor

Hamilelik güzel geçiyor
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş

Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş
Ayrıldılar

Ayrıldılar
23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER