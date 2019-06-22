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22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

S-400'leri almakla Nato'dan uzaklaşmıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'dan alınan hava savunma sistemleriyle F-35'lerin ilişkilendirilmesine tepki gösterdi, Bunu şiddetle reddediyoruz dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bordo berelilerin yemin töreninde yaptığı konuşmada, S-400 hava savunma sisteminin alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, “Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

ORTAKLIK PAYIMIZI ÖDEDİK

Bakan Akar şöyle devam etti: “Biz F-35 projesinin 9 ülkeyle birlikte ortağıyız. Ödememiz gereken ortaklık payı neyse eksiksiz ve aksaksız ödedik, yapmamız gereken ne varsa yaptık. Beklentimiz, ortaklarımızın başta ABD olmak üzere bu konuda aklıselimle davranmaları, olayları objektif değerlendirmeleridir. F-35 ile S-400'lerin birlikte olmasında herhangi bir sıkıntı varsa, bunun giderici tedbirlerini hep birlikte çalışarak alalım.”

SAVUNMADA YERLİ ÜRETİM

Konuşmasının devamında, uluslararası barışın temini için de TSK'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürdüğünü aktaran Milli Savunma Bakanı Akar, savunma sanayiinde yapılan çalışmalarla yerlilik oranının yüzde 70'lere ulaştığını, bunun daha da yukarı taşınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

OLDUBİTTİLERE MÜSAADE ETMEYİZ

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Milli Savunma Bakanı Akar, “Bazı oldubittilerle ülkemizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse, bir şekilde bunların tahribi için gayret gösterilirse, buna müsaade etmeyeceğimizi, bu oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik” diye konuştu. Terörle mücadele artan bir tempoda devam ederken Ege, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs ve çevresindeki faaliyetlerin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar, şunları söyledi: “Barışın, istikrarın, her tarafta iyi komşuluk ilişkilerinin hakim olmasını istiyoruz. Biz sorunlarımızın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız, buna gayret gösteriyoruz. Bunun iyi anlaşılmasını istiyoruz.”

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