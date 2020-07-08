Rusya'dan kritik Libya açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile Rusya Libya'da acil ateşkes üzerinde çalışıyor" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye ve Rusya, Libya’da acil ateşkesi koordine etmek üzere çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'dan Libya'da devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya'da acil ateşkes için çalıştığını söyledi.
Interfax haber ajansına göre Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin ldieri darbeci Hafter'in bir ateşkes imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
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