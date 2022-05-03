Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru!

Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Bölgenin havalimanı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir havalimanı oldu."

"20 yıl önce Rize'nin sadece 16 km bölünmüş yolu vardı. 174 km daha yaparak 190 km'ye ulaştık. Bizim yolumuz hizmet yoludur."

"Havalimanını Karadeniz ülkeleri ve orta koridorun da hizmetine sunuyoruz. Rize'deki yatırımlarımız bununla da sınırlı değil. Bölünmüş yol uzunluğu 196 kilometreye ulaştı."