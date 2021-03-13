Reklam sevdasından millete hizmeti unuttular... İBB'nin atık su rezaleti!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisini kullanmak yerine, atık suları direkt denize yönlendirmesi tepki çekti.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin atık su rezaletini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Dertleri İstanbul'a hizmet değil, dertleri sadece kendi kişisel PR'larını yapmak." şeklinde not düştü.
İBB'nin Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayarak atık suyu direkt denize vermesini eleştiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, skandal görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Göksu paylaşımında, İBB'nin reklam bütçesine ayırdığı bütçeyi hizmet için kullanmadığını vurguladı.
Göksu'nun sosyal medya hesabında kaydettiği ifadeler ve CHP'li İBB'nin skandal görüntüleri ise şu şekilde:
İBB bütçesinden milyonlarca lirayı reklama harcayan CHP'li İBB Başkanı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayarak atık suyu direkt denize veriyor.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 13, 2021
Çünkü dertleri İstanbul'a hizmet değil, dertleri sadece kendi kişisel PR'larını yapmak pic.twitter.com/kCeHiZj07W
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