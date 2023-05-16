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16 Mayıs 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 13:00:00

Reklam Kurulu vatandaşları yanıltan tanıtımlar için bir ayda 7,7 milyon lira ceza kesti

Kaynak: AA

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Reklam Kurulu, bu ay gerçekleşen toplantısında, tanıtımlarıyla tüketicileri yanıltan işletmelere ilişkin 195 dosyayı karara bağlarken mevzuata aykırı 170 dosya için 7,7 milyon lira para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, son toplantısını 9 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

Kurul, toplantıda gündeme alınan 195 dosyaya ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, bir dosya hakkında erteleme kararı verilirken karara bağlanan 194 dosyadan 170'i mevzuata aykırı bulundu ve 7 milyon 677 bin 231 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından biri, geçen ay olduğu gibi "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle, iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu, toplumda bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmeler oldu.

Reklam Kurulunca yapılan incelemeler sonucu, bu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği değerlendirildi.

Kurul gündeminde görüşülen 60 işletmeye 2 milyon 116 bin 761 lira idari para ve söz konusu tanıtımların durdurulması cezaları verildi. Böylece nisan ve mayıs aylarını kapsayan son iki toplantıda 92 işletmeye toplam 3 milyon 227 bin 193 lira idari para cezası uygulandı. Kurulca, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımların takibine devam edilecek.

E-TİCARET SİTELERİNDEKİ MANİPÜLASYONA CEZA

Aynı toplantıda, Reklam Kurulu tarafından pazar yeri olarak faaliyet gösteren e-ticaret siteleri üzerinden "mağaza takipçi sayıları", "ürün favorileme/sepete ekleme", "koleksiyon oluşturma", "soru sorma" gibi özelliklere ilişkin verileri manipüle ederek ilgili ürünlerin-işletmelerin sıralamalarda ön plana çıkarılması veya çeşitli listelerde yer alma ihtimalinin artırılmasına yönelik faaliyette bulunan, özellikle olumsuz yorumların görünürlüğünü azaltacak şekilde manipüle eden ve ilgili işletmelerden mal veya hizmet satın almayan kişileri yorum yapmaya yönlendiren 13 kişi ve kuruluş hakkında da işlem yapıldı. Kurul, bu kapsamdaki kişi ve kuruluşlara 1 milyon 41 bin 384 lira idari para cezası ile reklamları durdurma cezası verilmesine ve söz konusu internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Etiketler : ticaret bakanlığı reklam kurulu eticaret reklam tanıtım
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