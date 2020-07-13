PKK'ya ağır darbe! EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB),yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar tespit edildi.
Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi.
- AK Parti MKYK toplandı
- Sürücülerin korkulu rüyası Kırkdilim'e inşa edilen tünellerde ilk ışık görüldü
- Bakanlıktan "metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
- Bakan Gül'den darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama
- Eski Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, son yolculuğuna uğurlandı
- İHH bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak belirledi