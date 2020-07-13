PKK'ya ağır darbe! EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB),yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar tespit edildi.

Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi.