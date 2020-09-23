Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan 'Baver-Çektar' kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar saldırısı yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turuncu kategoride aranan terörist "Baver-Çektar" tutuklandı. Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan teröristin Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi.

Teröristin üzerinde el bombası ile intihar girişimi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandığı belirtil.