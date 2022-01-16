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16 Ocak 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 15:00:00

PKK'lı hainin heykelini dikmeye çalıştılar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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SİHA'ların nokta operasyonu ile öldürülen Zeki Şenkali kod adlı İsmail Özden'in heykelini Sincar'a dikmeye çalıştılar. Engellenen girişim sonrası PKK ve Bağdat güçleri arasındaki gerginlik bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.

PKK terör örgütü, Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hâle getirilen örgüt elebaşı Zeki Şenkali kod adlı İsmail Özden'in heykelini Sincar ilçe merkezine dikmek istedi. Irak ordusu 15. Tümen'e bağlı askerler ve Federal Polis Güçleri tarafından engellenen girişim sonrası PKK ve Bağdat güçleri arasında yaşanan gerginlik bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Sincar Yerel Meclisi Eski Üyesi Sait Abdurrahman "Türk SİHA'larının nokta operasyonu ile 15 Ağustos 2018 tarihinde imha ettiği PKK sözde bölge sorumlusu İsmail Özden'e ait heykeli Sincar şehir merkezine dikeceklerdi. Ardından Türkiye aleyhinde bir dizi provokatif gösteri hazırlıkları vardı. Bölge halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı hedefliyorlardı. Bu kapsamda Sincar merkezle birlikte Yermuk, Sünün, Hattin, Kadisiye, Endülüs, Hanasor gibi yerleşkelere militan gönderdiler. Ancak Irak Ordusu ve Federal Polisinin müdahalesi ile bu plan bozuldu" dedi.

Vahdet Himayet Mukavemet Sincar (Sincar Direniş Güçleri) ismiyle bölge genelinde faaliyet yürüten PKK terör örgütü gece saatlerde teröristin heykelini ilçeye sokmak istedi.

Sait Abdurrahman'ın verdiği bilgilere göre, bu eylemler ilçe girişinde alınan tedbirler nedeniyle engellendi. Terör örgütü üyeleri daha sonra heykeli Sünün köyüne götürmek istedi. Bu taleplerine de izin çıkmadı. Bunun üzerine öldürülen teröristin heykelini teslim etmeme konusunda direnen hainler kontrol noktalarına saldırıp intikam yeminleri etti.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde bölgede sandık kurulmasını engelleyen terör örgütü PKK, yaşanan son gerginlik nedeni ile şehirde dükkânların açılması ve resmî kurumların faaliyetlerini sabote ediyor. İlçe merkezinde hayatın durduğu, örgütün terörist takviyesi yaptığı ve bölge genelinde gerginliğin had safhada olduğu öğrenildi.

Etiketler : Türk SİHA PKK SİNCAR
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