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31 Aralık 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 11:00:00

PKK camileri cephaneliğe çevirdi!

Kaynak: Yeni Şafak

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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Kobani'de bazı camileri karargah ve mühimmat deposu olarak kullandığı ortaya çıktı. İbadete kapatılan camilerde, içeriden girilen ve değişik istikametlere doğru giden tüneller inşa edildiği öğrenildi.

TSK, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği kentlerde sızmalara karşı yoğun tedbir alıyor. Teröristlerce kazılmış tüneller tek tek bulunup tahrip ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Daha önce Suriye'de eylem için okul ve hastaneleri karargaha çeviren PKK'lı teröristler, ibadethanelere de el koyuyor. Ayn El Arap'ta yeni tüneller tespit edildi. Bölgedeki bir caminin örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı, altına da değişik istikametlere giden tüneller kazıldığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE PKK'NIN KAZDIĞI TÜNELLER BULUNDU

Terör örgütü PKK, sivillerin kullandığı okul ve hastane gibi kamusal alanlara özellikle üslenip, sivil hassasiyetini ön planda tutan Türkiye'nin hava harekatlarından kurtulmayı amaçlıyor. Bu noktalara yönelik olası operasyonlar ise dünyaya "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla yansıtılıyor. Daha önce Afrin, Münbiç, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de de PKK'nın kazdığı tüneller bulunmuştu.

Etiketler : TSK Afrin Münbiç cami Suriye
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