PKK 25 çocuğu daha dağa kaçırdı
Köşeye sıkışan PKK gözünü çocuklara dikti. Irak'taki haber siteleri kaçırılan çocukların listesini yayınladı.
Kuzey Irak’ta yayın yapan haber siteleri terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların fotoğraflarını yayınladı. Akşam'ın haberine göre yayınlanan fotoğraflardaki çocukların en küçüğü 8 yaşında. Terör örgütünün, kaybettiği militanlarının yerine kaçırdığı çocukları kullandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu Türkiye’den PKK’ya katılım oranının 2020 yılında, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldığını belirtmiş, bu rakamın 52 olduğunu açıklamıştı. Kuzey Irak’ta yayın yapan haber siteleri kaçırılan 25 çocuğun isimlerine yer verirken çocukların bazılarının PKK’dan ayrılmak isterlerken katledildiği bilgisi paylaşıldı.
İŞTE KAÇIRILAN ÇOCUKLAR
1- Adil Cebar, 2006 Kerkük doğumlu
2- Ronida Dar Darî, 2008 doğumlu.
3- Rende Omer Bekir, 2006 Afrin doğumlu.
4- Şehên İsmail Ebdulla, 2006 Kerkük do ğumlu.
5- Fethi Mihemed Omer, 2006 Ayn el Arap doğumlu.
6- Esrin Mihemedi, 2006 Serdeşt doğumlu
7- Emel Ebdo, 2005 Afrin doğumlu
8- Diyari Fuad Ehmed, 2005 Kamışlı doğumlu
9- Rênas Tahîr Tilo, 2005 doğumlu
10- Caklîn Mihemed Eyub 2006 Afrîn doğumlu
11- Ehlam Muslîm Husen, 2006 Ayn el Arap doğumlu
12- Hêlîn Fehd Xeybî, 2006 Kamışlı doğumlu
13- Kewser Elî Ebdula, 2005 Tel Abyad doğumlu
14- Lînda Ebdulbaqî Xelef, 2005 Tel kerem doğumlu
15- Xezal Mihemed Mistefa Îso, 2005 Ayn el Arap doğumlu
16- Cudî Ednan Mihemed, 2006 Kamışlı doğumlu.
17- Dijwar Xelîl Cuma, 2005 Ayn el Arap doğumlu
18- Fatime Zehra Rezwan Seîd, 2005 Ayn el Arap doğumlu
19- Semîr Ebdulrehman Zînkî, 2005 Afrîn doğumlu
20- Îmad Mihemed Hemo, 2004 Ayn el Arap
21- Cîhan Şêx Mihemed Silêman, 2004 Afrîn doğumlu.
22- Sebah Bîşo Heso, 2004 Afrîn doğumlu
23- Leylî Bozan Remezan, 2004 Ayn el Arap
24- Mihemed Îsa Munir, 2003 Afrîn doğumlu
25- Sedra Ebdulselam Hacî, 23.11.2003 Afrîn doğumlu.
BARZANİ’YE DE SALDIRIYORLAR
Süleymaniye İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Berzan Hemîd de, PKK’nın silahlı grupları yüzünden Süleymaniye halkının can güvenliğinin kalmadığını söyledi. PKK, kasım ayında Suriye’den Kuzey Irak’taki Sincar bölgesine geçerken, kendilerine engel olan IKBY peşmergelerinden birini öldürmüş, 3’ünü de yaralamıştı. PKK aynı gece 2 polisi de yaralamıştı. IKBY, saldırılara sert tepki vermiş ve Suriye’de PKK/YPG’ye güvenceye sağlayan ABD’yi uyarmıştı
- FETÖ'nün iki kritik ismi Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
- PKK 25 çocuğu daha dağa kaçırdı
- Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 ölümleri artıyor
- Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var
- Emine Erdoğan: Dünya hepimizin ortak evi! Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız
- 2020'de internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu