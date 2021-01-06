PKK 25 çocuğu daha dağa kaçırdı

Kuzey Irak’ta yayın yapan haber siteleri terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların fotoğraflarını yayınladı. Akşam'ın haberine göre yayınlanan fotoğraflardaki çocukların en küçüğü 8 yaşında. Terör örgütünün, kaybettiği militanlarının yerine kaçırdığı çocukları kullandığı belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu Türkiye’den PKK’ya katılım oranının 2020 yılında, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldığını belirtmiş, bu rakamın 52 olduğunu açıklamıştı. Kuzey Irak’ta yayın yapan haber siteleri kaçırılan 25 çocuğun isimlerine yer verirken çocukların bazılarının PKK’dan ayrılmak isterlerken katledildiği bilgisi paylaşıldı.

İŞTE KAÇIRILAN ÇOCUKLAR

1- Adil Cebar, 2006 Kerkük doğumlu

2- Ronida Dar Darî, 2008 doğumlu.

3- Rende Omer Bekir, 2006 Afrin doğumlu.

4- Şehên İsmail Ebdulla, 2006 Kerkük do ğumlu.

5- Fethi Mihemed Omer, 2006 Ayn el Arap doğumlu.

6- Esrin Mihemedi, 2006 Serdeşt doğumlu

7- Emel Ebdo, 2005 Afrin doğumlu

8- Diyari Fuad Ehmed, 2005 Kamışlı doğumlu

9- Rênas Tahîr Tilo, 2005 doğumlu

10- Caklîn Mihemed Eyub 2006 Afrîn doğumlu

11- Ehlam Muslîm Husen, 2006 Ayn el Arap doğumlu

12- Hêlîn Fehd Xeybî, 2006 Kamışlı doğumlu

13- Kewser Elî Ebdula, 2005 Tel Abyad doğumlu

14- Lînda Ebdulbaqî Xelef, 2005 Tel kerem doğumlu

15- Xezal Mihemed Mistefa Îso, 2005 Ayn el Arap doğumlu

16- Cudî Ednan Mihemed, 2006 Kamışlı doğumlu.

17- Dijwar Xelîl Cuma, 2005 Ayn el Arap doğumlu

18- Fatime Zehra Rezwan Seîd, 2005 Ayn el Arap doğumlu

19- Semîr Ebdulrehman Zînkî, 2005 Afrîn doğumlu

20- Îmad Mihemed Hemo, 2004 Ayn el Arap

21- Cîhan Şêx Mihemed Silêman, 2004 Afrîn doğumlu.

22- Sebah Bîşo Heso, 2004 Afrîn doğumlu

23- Leylî Bozan Remezan, 2004 Ayn el Arap

24- Mihemed Îsa Munir, 2003 Afrîn doğumlu

25- Sedra Ebdulselam Hacî, 23.11.2003 Afrîn doğumlu.

BARZANİ’YE DE SALDIRIYORLAR

Süleymaniye İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Berzan Hemîd de, PKK’nın silahlı grupları yüzünden Süleymaniye halkının can güvenliğinin kalmadığını söyledi. PKK, kasım ayında Suriye’den Kuzey Irak’taki Sincar bölgesine geçerken, kendilerine engel olan IKBY peşmergelerinden birini öldürmüş, 3’ünü de yaralamıştı. PKK aynı gece 2 polisi de yaralamıştı. IKBY, saldırılara sert tepki vermiş ve Suriye’de PKK/YPG’ye güvenceye sağlayan ABD’yi uyarmıştı