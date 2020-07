Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O mesajlar kriminal incelemede

Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in cep telefondan yapılan SMS veWhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde geçen "Watsapp Görüşme" detayı araştırıldı. Vahşice öldürülen Pınar'ın cep telefondan yapılan SMS mesajları ile WhatsApp görüşmelerinin Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelendiği bilgisine ulaştı. Zanlı tarafından zarar verilen telefondaki mesajların teknolojik yöntemlerle geri alındığı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı "Olay Yeri İnceleme" ekipleri tarafından olay yeri ve cesedin bulunduğu ormanlık alandan toplanan delillerin de Jandarma Genel Komutanlığına ait Kriminal Laboratuvar 'da incelendiği ifade edildi.

SAVCILIK HTS KAYITLARINI İNCELEYECEK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının Pınar'ın kullandığı kişisel telefonundan aranan ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar'ı tanıdığı düşünülen çok sayıda kişinin ifade işlemine başlandı.

ZANLININ EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de cinayet zanlısının eşi oldu. Olaydan sonra travma geçirerek psikolojik tedavi görmeye başlayan Cemal Metin Avcı'ın eşi Eda Avcı'nın avukatı aracılığı ile boşanma davası açacağı bildirildi.

Eda Avcı'nın avukatı Doğukan Uzakgiden, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz"