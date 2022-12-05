VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan muhalefete: Bu millet size itibar etmez
Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakan Bilgin: Üretim gücümüzle, bilgimizle ayakta duracağız
Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı, küresel mücadele yüzyılıdır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
05 Aralık 2022 Pazartesi 23:33:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 23:33:00

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Operasyon
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Festivali açtılar

Festivali açtılar
Eşi için saçını uzattı

Eşi için saçını uzattı
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Akçıl desteği

Akçıl desteği
2 yıl sonra tekli

2 yıl sonra tekli
İlk kez ailesiyle

İlk kez ailesiyle
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX