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08 Nisan 2024 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 16:45:00

Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda durdurduğu otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 140 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki A.Y, M.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : afyonkarahisar peçete uyuşturucu
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