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25 Mart 2021 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 19:21:00

Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı sona erdi

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Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikat sona erdi.

Ülkede temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov, Surhanderya Valisi Tura Bobolov ve Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı üst düzey yetkilileriyle tatbikatın son gününü izledi.

Tatbikat senaryosuna göre, Özbek ve Türk özel kuvvet birlikleri devlet sınırlarını ihlal ederek yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çeteleri insansız hava araçlarıyla tespit ederek, onları havadan ve karadan düzenledikleri saldırılarla etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitimler yaptı. Katılımcılar, özel taktik eğitiminin yanı sıra ortak spor müsabakaları düzenledi.

Tatbikatın kapanışında konuşan Güler, "Bugün iki dost ve kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyeti olan Özbekistan-Türkiye sınır güvenliği özel kuvvetler tatbikatı vesilesiyle atalarımızın geldiği bu topraklarda siz değerli konuklarımızla beraber kahraman Türk ve Özbekistan özel kuvvetler komutanlığı personeli ile bir arada bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Etiketler : Özbekistan Türkiye tatbikat
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