Ozan Güven kendisine aşkını ilan eden sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdü
Ozan Güven'in bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi.
Ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini yeni ilan eden çiftin aşkı kavgayla bitti.
DARP RAPORU ALDI
İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdüğü iddia edildi.
Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olup dava açacağı öğrenildi.
AŞKI İLAN ETMİŞTİ
Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi Ozan Güven’in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti. Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına “İyi ki doğmuş sevgili. ‘El ele olunca bir şey olmaz’ derler” notunu düşmüştü.
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